Lost Judgment: demo PS4 in arrivo per lo spin-off di Yakuza?

A pochi giorni dal debutto di Lost Judgment è stata avvistata una versione di prova dello spin-off di Yakuza da parte di alcuni utenti, i quali l'hanno prontamente segnalato sui social.

L'account Twitter chiamato PSN releases ha infatti avvistato sul database del PlayStation Store giapponese la demo in versione PlayStation 4 di Lost Judgment con tanto di codice identificativo, il quale dovrebbe corrispondere alla seguente stringa composta da numeri e lettere: CUSA29955. Purtroppo queste sono tutte le informazioni condivise dal profilo e non è chiaro se la versione di prova individuata dall'utente corrisponda ad una demo dedicata alla stampa o sia in arrivo in maniera gratuita per tutti i giocatori orientali. Bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per scoprire se la demo approderà anche sul PlayStation Store europeo e, soprattutto, se arriverà anche su PlayStation 5 e sulle console Microsoft.

Nel frattempo vi ricordiamo che il titolo arriverà esclusivamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 24 settembre 2021. Avete già dato un'occhiata allo story trailer esteso della Gamescom di Lost Judgment che dura ben 7 minuti?

Pare inoltre che dopo Lost Judgment la serie sia a rischio cancellazione a causa di alcune problematiche legate all'attore che interpreta il protagonista.