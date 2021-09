Lost Judgment: uno dei DLC avrà Kaito come protagonista principale

SEGA ha svelato alcuni dettagli sui DLC di Lost Judgment, l'atteso secondo capitolo della storia del detective Takayuki Yagami che si appresta a fare il suo debutto sul mercato il prossimo 24 settembre 2021, giorno in cui sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Tra i contenuti aggiuntivi più rilevanti che arricchiranno l'esperienza del nuovo episodio della serie spin-off di Yakuza troviamo Masaharu Kaito's Casebook, una storia aggiuntiva che ci metterà nei panni di Kaito, grande amico e assistente di Yagami già visto nel primo Judgment, dove ha rivestito un ruolo chiave all'interno della trama. Al momento non sono stati resi noti maggiori dettagli sul DLC, se non che ci permetterà per la prima volta di controllare l'ex-yakuza e sperimentare così nuovi approcci al gameplay e al sistema di combattimento dell'opera. Ricordiamo inoltre che sarà la prima volta che il Ryu Ga Gotoku Studio realizzerà un DLC volto ad ampliare la storia di un titolo delle serie di Yakuza o Judgment, motivo per cui sarà interessante capire come vorranno muoversi con questa espansione.

Masaharu Kaito's Casebook sarà incluso all'interno della Digital Deluxe Edition di Lost Judgment. Sono previsti inoltre altri due DLC di minore portata, il "Detective Life Fun Pack" e il "School Stories Fun Pack", che introdurranno una serie di oggetti extra e attività scolastiche aggiuntive. In attesa del debutto potete riguardare lo story trailer esteso di Lost Judgment della GamesCom 2021. Infine, eccovi vari dettagli su localizzazione e lancio occidentale di Lost Judgment.