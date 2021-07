Lost Judgment: il doppiaggio inglese non vi convince? Ecco il perché

Lost Judgment segna un importante record per la storia del Ryu Ga Gotoku Studios: si tratterà del loro primo gioco di Yakuza (serie principale e spin-off) ad essere lanciato in contemporanea mondiale su tutti i territori. In passato Europa e Stati Uniti hanno invece dovuto aspettare anche anni prima delle relative localizzazioni.

Considerato che la seconda avventura del detective Takayuki Yagami arriverà sui nostri territori con tanto di doppiaggio in lingua inglese (e anche con testi tradotti in italiano) oltre al consueto parlato in giapponese come già visto nel primo capitolo della serie, per il team addetto alla localizzazione preparare tutto in tempo per il lancio è stata una sfida molto più ardua rispetto al passato.

A rivelare il retroscena è Scott Strichart, capo del team di localizzazione che già in passato si è occupato di altri capitoli della serie, che ha spiegato a coloro poco convinti della qualità del doppiaggio inglese (e in particolare del lip sync) il motivo per cui il prodotto finale potrebbe non suscitare grande entusiasmo, specie se confrontato con il lavoro svolto nel 2020 per Yakuza Like a Dragon. In merito al lip sync "avrete probabilmente già notato che non sembra apparire così curato come in Like a Dragon, e non lo sarà. Perché? Semplice: lancio in simultanea": in poche parole per Strichart l'aver avuto molto meno tempo a disposizione per l'adattamento in lingua inglese non ha permesso a SEGA di poter dedicare lo stesso impegno messo nei precedenti titoli. Per rendere più chiara la situazione, basti pensare che Like a Dragon è uscito in Giappone nel gennaio 2020, per poi sbarcare in occidente a novembre dello stesso anno: ciò ha permesso allo studio di avere parecchio tempo a disposizione per perfezionare il parlato in inglese e sincronizzarlo con il labiale dei personaggi. Il debutto in contemporanea di Lost Judgment ha quindi costretto a velocizzare tutti i processi lavorativi.

"Mi dispiace se vi sembra un grosso passo indietro. Già è un miracolo che esista, considerato che abbiamo lavorato durante la pandemia", aggiunge Strichart per poi concludere: "Se alla fine direte 'fa schifo, lo giocherò in giapponese', va benissimo uguale! Ci aiuterà ad ottenere nuove opportunità, a far crescere il brand e a migliorare con il tempo. Grazie per chi lo giocherà in qualunque lingua".

Un nuovo trailer di Lost Judgment è stato mostrato al PlayStation State of Play, offrendo uno sguardo al gameplay e ai minigiochi che caratterizzeranno il prossimo titolo. Nel frattempo ecco i contenuti della Digital e Ultimate Edition di Lost Judgment.