Lost Judgment ha l'italiano o è solo in inglese?

Lost Judgment si appresta a fare il suo debutto il prossimo 24 settembre 2021 su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Seguito dell'apprezzato JudgmentTakayuki Yagami, ambientata tra i quartieri di Kamurocho a Tokyo e Isezaki Ijincho a Yokohama.

Le produzioni del Ryu Ga Gotoku Studio, team in forza a SEGA, sono però da sempre discusse dai fan per via delle mancate localizzazioni in italiano: la larga maggioranza degli episodi di Yakuza, ad esempio, non hanno mai avuto una traduzione dei testi in lingua nostrana, rendendo complicato comprendere l'evolversi delle varie trame per chi non mastica bene l'inglese. Lost Judgment ha quindi l'italiano o è soltanto in inglese? Niente paura: il nuovo gioco offre infatti testi completamente localizzati nel nostro idioma, rendendo quindi i dialoghi e la storia perfettamente comprensibili per tutti. Per quanto riguarda il doppiaggio, invece, oltre al consueto parlato in giapponese sarà possibile settare anche le voci in lingua inglese.

Non si tratta comunque di una novità per la serie spin-off di Yakuza: anche il primo episodio aveva infatti testi in italiano e parlato in inglese. Gli sviluppatori hanno così proseguito su questa strada e, considerato che anche Yakuza: Like a Dragon ha goduto dello stesso trattamento, è altamente probabile che le future produzioni del Ryu Ga Gotoku Studio offriranno queste possibilità. Se volete scoprire ulteriori dettagli sul prossimo caso di Yagami, la nostra recensione di Lost Judgment farà al caso vostro. E se siete curiosi di vederlo in azione, eccovi 16 minuti di gameplay di Lost Judgment.