Lost Judgment e le novità di The Kaito Files: stealth, Primal Focus e attacchi EX in video

Dopo aver mostrato le mosse Tank e Bruiser di The Kaito Files, lo studio Ryu Ga Gotoku pubblica nuovi video gameplay per illustrare le ulteriori sorprese previste con l'espansione di Lost Judgment, come il Primal Focus e gli attacchi speciali EX.

Gli ultimi filmati confezionati dalla software house giapponese interna a SEGA ci reimmergono nelle atmosfere dell'action spin-off di Yakuza per farci familiarizzare con il peculiare approccio investigativo adottato dal protagonista di The Kaito Files, Masaharu Kaito dell'agenzia Yagami.

Indossando i panni di questo integerrimo investigatore privato, gli appassionati della serie potranno utilizzare dei particolari stili di combattimento e approcciarsi alle indagini seguendo le piste con una maggiore libertà, come rimarcato dai video gameplay sul Primal Focus e sui 'pedinamenti silenziosi' con tanto di attacchi stealth condivisi dal Ryu Ga Gotoku Studio.

Prima di lasciarvi ai filmati in cima e in calce alla notizia, vi ricordiamo che il lancio di The Kaito Files è previsto per il 28 marzo su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Lost Judgment a firma di Andrea Sorichetti.