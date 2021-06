Lost Judgment in nuovi video e immagini: il gioco del team di Yakuza arriva a settembre

A distanza di poche settimane dalla pubblicazione del primo trailer di Lost Judgment, il team di sviluppo di RGG Studio presenta al pubblico un ulteriore scorcio sul sequel di Judgment.

La software house autrice della serie Yakuza, in particolare, propone alla community videoludica una nuova serie di screenshot. Dedicati ai personaggi principali della saga, incluso il protagonista Takayuki Nagami, interpretato ancora una volta dall'attore Takuya Kimura. Nel nuovo titolo, quest'ultimo si ritroverà a indagare su un misterioso caso di omicidio, apparentemente collegato ad una storia di vendetta. Le sue scoperte andranno però presto a intrecciarsi con gli interessi della criminalità organizzata e della polizia, per un intreccio via via più articolato.



Per presentarci il cast di Lost Judgment, SEGA ha poi pubblicato anche alcuni video dedicati ai personaggi del gioco: trovate i filmati direttamente in apertura e in calce a questa news. Nel mondo disegnato da RGG Studio troveranno spazio criminali, poliziotti e giudici, per un'ambientazione che punta a far comprendere la differenza tra giustizia e legge.

Ricordiamo che Lost Judgment proporrà una vicenda dai toni oscuri, il cui esordio è al momento atteso in esclusiva su console. Il sequel di Judgment approderà infatti su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 24 settembre 2021.