Lost Judgment: il nuovo capitolo della serie arriva a settembre su PlayStation e Xbox

Tenendo fede alla parola data, SEGA non ha tradito le attese dei propri fan e colto l'occasione offerta dall'ultimo evento in streaming per presentare ufficialmente Lost Judgment, il secondo capitolo della serie spin-off di Yakuza data alla luce dallo studio Ryu Ga Gotoku.

In coincidenza del World Media Conference organizzato da RGG Studio, la storica casa di sviluppo giapponese ha offerto ai fan una prima infarinatura sulle dinamiche di gameplay e sulle novità narrative che caratterizzeranno il sequel di Judgment, partendo dalla conferma dello scenario di Yokohama come setting delle avventure da vivere nei panni dell'eroe della serie.

Come preannunciato dal leak dal PlayStation Store di Lost Judgment, il titolo sarà disponibile ufficialmente dal 24 settembre su PlayStation e Xbox: il riferimento di SEGA e del Ryu Ga Gotoku Studio alle versioni console riguarda sia le edizioni PS4 e Xbox One che le trasposizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S con ottimizzazioni specifiche per le nuove piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft.

In attesa di sviscerare nel dettaglio tutti gli aspetti legati al sistema di gioco, alle meccaniche di combattimento, ai personaggi e al setting narrativo del titolo, vi lasciamo in compagnia delle prime immagini e del video di presentazione di Lost Judgment.