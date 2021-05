Lost Judgment: il nuovo capitolo della serie promette una storia dai toni oscuri

Lost Judgment, il secondo capitolo della serie spin-off di Yakuza incentrata sul detective Takayuki Yagami, è finalmente ufficiale: l'opera SEGA arriverà in contemporanea mondiale il 24 settembre su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Cominciano ad emergere i primi dettagli sulla storia del gioco, che promette di offrire toni ancora più dark e coinvolgenti rispetto a quanto narrato nel primo capitolo, con omicidi, intrighi e desideri di vendetta a fare da base all'evoluzione della vicenda. Ovviamente se non volete alcun tipo di anticipazione, potete fermarvi qui con la lettura ed aspettare l'uscita del gioco tra 4 mesi.

La trama parte in un tribunale dove un uomo, Akihiro Ehara, è sotto processo con l'accusa di aver molestato una passeggera a bordo di un treno. La scena è stata ripresa e il video è divenuto virale scatenando la rabbia dell'opinione pubblica che chiede una pena severa per il presunto molestatore. Durante l'udienza improvvisamente Ehara si alza, dicendo al giudice che tre giorni prima un cadavere dovrebbe essere stato rinvenuto in un palazzo abbandonato di Yokohama, non ancora identificato. Con la giuria rimasta stranita da questa esternazione assolutamente imprevista, l'uomo rincara la dose rivelando l'identità del corpo: si tratta di Miro Shibahiro, che avrebbe spinto il figlio di Ehara a suicidarsi quattro anni prima.

La polizia di Yokohama, una volta identificato il cadavere e constatato che si tratta effettivamente di Shibahiro, ne ha decretato anche l'ora del decesso, che coincide esattamente con la stessa ora in cui Ehara ha commesso la molestia sul treno: ciò quindi lo esclude come possibile assassino. Data la situazione profondamente enigmatica viene chiesto a Yagami, già a Yokohama per un caso di bullismo scolastico, di investigare e fare chiarezza sull'omicidio di Miro Shibahiro. Il detective si mette subito alla ricerca della verità, attirando l'attenzione di misteriosi individui ed organizzazioni che sembrano avere un ruolo in tutta l'oscura vicenda.

Per la prima volta nei giochi sviluppati dal Ryu Ga Gotoku Studio, Lost Judgment avrà un Season Pass con una storia aggiuntiva. In molti si sono anche chiesti se Lost Judgment arriverà su PC, ma per il momento tale versione non è nei piani di SEGA.