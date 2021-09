Lost Judgment è un ottimo sequel! Indagini e combattimenti nella recensione PS5

Lost Judgment si è rivelato un ottimo sequel del primo Judgment, segnando un considerevole passo in avanti per la saga nata come spin off di Yakuza. Andiamo alla scoperta della nuova fatica digitale del Ryu Ga Gotoku Studio con la nostra videorecensione.

Tra un interrogatorio e l'altro, la nuova esperienza digitale confezionata dallo Studio RGG mette il detective Yagami a confronto con la malavita di Tokyo e Yokohama, tratteggiando un'avventura piena di colpi di scena e di spunti di riflessione per i fan vecchi e nuovi di Yakuza e di questa serie spin-off.

Prendendo spunto dal lavoro svolto sul capitolo precedente, gli sviluppatori giapponesi hanno saputo confezionare un titolo particolarmente coraggioso e, ciò che più conta. Al netto delle sbavature riscontrabili in taluni aspetti della grafica e del comparto tecnico, ogni altro elemento ludico e narrativo di Lost Judgment concorre alla riuscita del progetto, merito di una scrittura ispiratissima e di un'irriverenza che abbraccia alla perfezione tanto i dialoghi quanto il sistema di combattimento.

Nell'attesa che si faccia il 24 settembre per poter tuffarci nelle atmosfere dell'ultima avventura di SEGA su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo al video di cui sopra e, qualora non l'aveste ancora letta, alla nostra recensione di Lost Judgment a firma di Andrea Sorichetti.