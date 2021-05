Lost Judgment: il PlayStation Store svela in anticipo la data di uscita del gioco SEGA

Nella notte Lost Judgment è comparso sul PlayStation Store giapponese, di fatto il sequel del gioco SEGA è stato annunciato in anticipo sui tempi dal momento che il reveal ufficiale è previsto per oggi pomeriggio alle 16:00. Ulteriori dettagli emergono ora sempre dal negozio digitale giapponese di Sony.

Il titolo definitivo sembra essere Lost Judgment Sabakarezaru Kioku (Lost Judgment Unjudged Memory in lingua inglese), il gioco compare nella sezione preordini del PlayStation Store disponibile nei formati PS4 e PS5 in due diverse edizioni, Standard e Digital Deluxe Edition.

La Standard Edition include solamente il gioco e il DLC Start Dash Support Pack come bonus per i preordini mentre la Digital Deluxe Edition include il Season Pass e due bonus preordine: il pacchetto Start Dash Support Pack e l'accesso anticipato di tre giorni a partire dal 21 settembre 2021.

La data di uscita di Lost Judgment è quindi fissata per il 24 settembre in Giappone, al momento non è chiaro (data la fonte del leak) se il gioco arriverà anche su altre piattaforme come Xbox Series X/S, PC, Xbox One o Google Stadia. Ne sapremo di più oggi pomeriggio alle ore 16:00 quando scadrà il conto alla rovescia lanciato dal publisher SEGA per "annunciare interessanti novità su Judgment."