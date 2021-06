In Lost Judgment potrete giocare con un SEGA Master System

Mancano ancora tre mesi al lancio di Lost Judgment e, per tenere vivo l'interesse dei giocatori, SEGA ha pubblicato un nuovo video di gameplay che mostra un bel po' di materiale tratto dalla nuova avventura investigativa ambientata nello stesso universo di Yakuza.

Il filmato, che potete godervi in apertura di notizia, mostra tante scene di gameplay e un assaggio delle cutscene, ma ad attirare la nostra attenzione è stato un dettaglio che appare precisamente al minuto 4:01. Nello studio del protagonista Takayuki Yagami c'è un SEGA Master System giocabile! La retro console può essere liberamente utilizzata per fare un salto direttamente negli anni '80: non sappiamo quanti saranno i giochi classici fruibili, ma il video gameplay ha confermato la presenza di Alex Kidd in Miracle World (1986) e Penguin Land (1988).

Takayuki Yagami possiede un indubbio gusto per gli hardware d'epoca: nel primo capitolo, Judgment, possedeva un flipper, che nella versione per PlayStation 5 e Xbox Series X è stato poi sostituito da un cabinato arcade di Out Run. Per quanto riguarda il seguito, vi ricordiamo che Lost Judgment verrà pubblicato su PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S il 24 settembre 2021. Se non lo avete ancora fatto, leggete la nostra anteprima di Lost Judgment.