Lost Judgment è il sequel di Judgment? Toni dark e Yagami, il rumor

A poco meno di un mese di distanza dall'arrivo di Judgment su PS5, Xbox Series X e Google Stadia, sembra che gli sviluppatori di casa RGG Studio siano già pronti a portare in scena un sequel.

A suggerirlo è il portale Tojo Dojo, dimostratosi in passato alquanto affidabile in termini di anticipazioni sulle attività della software house nipponica. Secondo quanto riportato, fonti - ovviamente anonime - avrebbero riferito interessanti informazioni a seguito dell'avvistamento del marchio Lost Judgment registrato da SEGA. Il portale aveva infatti inizialmente escluso che potesse trattarsi di qualcosa di legato al Judgment del 2019, ma le fonti citate lo avrebbero convinto del contrario.

Secondo quanto riferito in questo nuovo report, Lost Judgment sarebbe effettivamente il titolo scelto per il sequel dell'epopea ambientata a Kamurocho, Giappone. In discussione vi sarebbe stata anche l'opzione Judgment: Seize The Truth, che sarebbe tuttavia stata infine accantonata. Il titolo di RGG Studio prevederebbe inoltre il ritorno in scena di Yagami, accompagnato anche questa volta dal fidato Kaito. A completare il quadro, la scelta di adottare toni più dark e cupi per questa nuova narrazione, in merito alla quale non sono però stati offerti ulteriori dettagli.



Al momento, né SEGA né RGG Studio hanno però confermato l'avvio di lavori su di un sequel di Judgment: invitiamo dunque a ricordare che stiamo parlando di un rumor non confermato.