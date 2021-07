Lost Judgment: stealth, stili di combattimento e tanti minigiochi nel nuovo trailer

Il PlayStation State of Play dell'8 luglio è l'occasione per dare un nuovo sguardo più approfondito a Lost Judgment, l'atteso secondo capitolo della serie spin-off di Yakuza in arrivo il 24 settembre in contemporanea mondiale su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il trailer dello State of Play ci mostra maggiormente nel dettaglio il gameplay di gioco, in particolare le meccaniche investigative che fanno da cardine alla serie: adesso il detective Takayuki Yagami potrà anche sfoggiare il suo talento acrobatico correndo tra le pareti e arrampicandosi sui muri, oltre a poter aggredire alle spalle i nemici durante le fasi stealth e farli fuori silenziosamente. In combattimento invece fare affidamento su un nuovo stile di arti marziali, quello del Serpente, che si aggiunge ai già noti stili della Gru e della Tigre sfoggiati nella precedente avventura.

Oltre all'avventura principale, come da tradizione nei giochi firmati Ryu Ga Gotoku Studios, saranno presenti una gran varietà di minigiochi con cui intrattenersi: dalle corse in moto agli incontri di pugilato, passando per le gare di ballo e le acrobazie in skateboard, Lost Judgment promette di essere ricchissimo di contenuti con i quali intrattenere i fan. A tal proposito in Lost Judgment si potrà giocare con un SEGA Master System che conterrà sicuramente Alex Kidd in Miracle World e Penguin Land. In attesa dell'uscita del gioco potete intanto farvi un'idea ancora più chiara leggendo la nostra anteprima di Lost Judgment.