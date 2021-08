Lost Judgment: lo story trailer esteso della Gamescom dura ben 7 minuti

Durante la Gamescom Opening Night Live, SEGA of Europe ha mostrato un breve teaser di Lost Judgment rimandando alla fine dell'evento per il trailer completo. Così è stato e nella notte è stato pubblicato uno story trailer esteso della durata di sette minuti.

Senza voler entrare troppo nel dettaglio, il lungo video permetterà di approfondire la storia di questo sequel svelando nuove informazioni sul protagonista, sui comprimari, sulla trama e sulle vicende che fanno da sfondo alle avventure narrate nel nuovo gioco degli autori di Yakuza.

In Lost Judgment, l'ex avvocato Takayuki Yagami torna al suo vecchio lavoro e riprende ad investigare come detective privato, con l'obiettivo di risolvere il caso più difficile della sua (breve) carriera. Sembra facile, ma qualcuno non vuole che si scopra di più e non esiterà a mettere i bastoni tra le ruote al nostro protagonista, ostacolando le indagini e facendo di tutto per mettere in pericolo la vita di Takayuki.

Lost Judgment è una avventura investigativa a enigmi con fasi action che si caratterizza per un tono maturo e atmosfere crude che nulla hanno a che vedere con il patinato mondo delle serie crime a stelle e strisce. Il nuovo gioco di Studio Yakuza sarà disponibile dal 24 settembre su PC e tutte le console PlayStation e Xbox, la Digital Deluxe Edition di Lost Judgment garantisce tre giorni di accesso anticipato.