Lost Judgment stupisce: la prima recensione è quasi da Perfect Score su Famitsu

Il numero 1711 di Famitsu arriverà domani nelle edicole giapponesi ma come di consueto il mercoledì è giornata di leak, scopriamo così che tra le recensioni c'è anche quella di Lost Judgment, il nuovo gioco SEGA realizzato dagli autori di Judgment.

L'uscita del gioco è prevista per la prossima settimana ma il publisher ha evidentemente deciso di anticipare l'embargo per le recensioni, a quanto pare assolutamente convinto della bontà dell'opera, almeno a giudicare dal primo voto.

Lost Judgment è stato premiato con un punteggio di 38/40, molto vicino al celebre Perfect Score di Famitsu, l'agognato 40/40. I quattro redattori hanno lodato Lost Judgment assegnando al gioco del Team Yakuza due 9 e due 10 (9/10/9/10), voti quindi molto elevati per quello che si prospetta uno dei titoli più interessanti delle prossime settimane.

Tra le atre recensioni del numero 1711 di Famitsu troviamo poi quelle di due giochi già disponibili in Europa, ovvero Tales of Arise e Hitman 3, entrambi si portano a casa un voto pari a 35/40 con tre 9 e un 8 ricevuti da parte dei quattro redattori della testata.

La demo di Lost Judgment è già disponibile in Giappone e si attende l'arrivo in Europa, il nuovo gioco SEGA uscirà il 24 settembre su tutte le piattaforme in contemporanea mondiale.