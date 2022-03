Lost Judgment The Kaito Files: gli stili Bruiser e Tank nei video gameplay dell'espansione

Il protagonista dell'espansione The Kaito Files di Lost Judgment torna in azione con i nuovi video confezionati dallo studio Ryu Ga Gotoku per mostrare gli stili Bruiser e Tank, due delle tante sorprese che attendono gli appassionati dell'action spin-off di Yakuza.

Il contenuto aggiuntivo propostoci dalla software house giapponese andrà ad ampliare l'esperienza ludica di Lost Judgment per fare spazio ad altri quattro capitoli incentrati su Masaharu Kaito dell'agenzia investigativa Yagami.

Nei suoi panni, gli appassionati della serie potranno sfruttare sia le peculiari tecniche investigative di Kaito orientate sull'utilizzo del Primal Focus che, appunto, i suoi particolari stili di combattimenti 'bestiali' Tank e Bruiser. Basta dare un'occhiata ai due video gameplay proposti dal team di Ryu Ga Gotoku per farsi un'idea delle tecniche di combattimento adottate dall'investigatore della Yagami.

La commercializzazione di The Kaito Files è prevista per il 28 marzo su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Gli acquirento del Season Pass o dell'Ultimate Edition di Lost Judgment potranno riscattare gratuitamente questa espansione. Prima di lasciarvi ai due trailer in apertura e in calce alla notizia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Lost Judgment.