Lost Judgment è uscito, ma nessuno può giocarlo su PS4 e PS5

Ufficialmente, Lost Judgment arriverà sul mercato venerdì 24 settembre, tuttavia SEGA ha scelto di offrire un Accesso Anticipato di ben tre giorni a tutti coloro che hanno dato fiducia allo studio acquistando un'edizione a scelta tra la Deluxe e l'Ultimate.

L'Early Access comincia domani 21 settembre: i giocatori PlayStation che vivono in Australia e Nuova Zelanda, favoriti dal fuso orario, hanno già potuto salutare l'arrivo del nuovo giorno, tuttavia hanno trovato una brutta sorpresa ad attenderli quando hanno avviato le loro console per giocare in anteprima il gioco tanto atteso: al momento, Lost Judgment non può essere né scaricato né tantomeno giocato su PS4 e PS5, nonostante il conto alla rovescia per lo sblocco sia arrivato a zero. Nessun problema segnalato, invece, su Xbox.

Rapido il commento del Ryu Ga Gotoku Studio: "Siamo stati ragguagliati sui ritardi dell'Early Access di Lost Judgment per PlayStation 4 e PlayStation 5 in Australia e Nuova Zelanda. Apprezziamo la vostra pazienza mentre cerchiamo di trovare una soluzione il più velocemente possibile". Nella speranza che il problema venga risolto prima dello scoccare della mezzanotte in Europa, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate la lista dei contenuti delle Edizioni Digital Deluxe e Ultimate di Lost Judgment.