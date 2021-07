Lost Judgment: la versione PC e l'intera serie a rischio cancellazione?

Secondo una serie di report, Lost Judgment potrebbe essere l'ultimo capitolo dello spin-off di Yakuza a causa di incomprensioni tra SEGA e l'agenzia che gestisce l'attore che ha prestato volto e voce al protagonista, Takuya Kimura.

Sarebbe proprio l'attore al centro della diatriba: il suo management ha più volte rifiutato a SEGA la possibilità di portare il gioco su PC poiché su questa piattaforma è possibile alterare il gioco tramite mod e danneggiare in qualche modo l'immagine del personaggio, che in territorio giapponese è particolarmente famoso. Stando a quanto riportato su Nikkan Taishu, rivista nipponica, tale ostacolo avrebbe spinto SEGA a prendere la decisione di chiudere definitivamente la serie con Lost Judgment, poiché il mercato PC gode ormai di una certa importanza agli occhi dell'azienda e l'impossibilità di portarla anche su questa piattaforma rappresenta un grosso limite.

Nel caso in cui queste voci dovessero trovare una conferma ufficiale si avrebbe una spiegazione del perché il titolo sia arrivato anche su Google Stadia ma non su PC, dal momento che attraverso la piattaforma di gaming in streaming il gioco può essere giocato anche su PC ma senza la possibilità di 'manomettere' i file ed installare mod.

In attesa di scoprire se tali rumor siano veri o meno, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono stati svelati i contenuti delle versioni Digital Deluxe e Ultimate Edition di Lost Judgment.