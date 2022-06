Lost in Play arriva ad agosto! Data e demo gratis per l'Indie ispirato a Gravity Falls

Se nel corso della vostra vita non avete mai guardato l'intera serie animata di Gravity Falls, è giunto il momento di rimediare. Giusto in tempo per scoprire la data di lancio di Lost in Play!

In occasione del Future Game Show, il team di sviluppo di Happy Juice Games ha infatti presentato un nuovo trailer dedicato alla sua prossima creatura videoludica. Concepita con l'estetica di un cartone animato interattivo, l'opera è ormai quasi pronta per il suo debutto, in programma per il prossimo 10 agosto 2022. Le piattaforme di destinazione, come confermato dal filmato che trovate in apertura a questa news, saranno PC (via Steam) e Nintendo Switch. Nell'attesa, i giocatori possono testare Lost in Play grazie ad una demo gratis:

Toto e Gal, fratello e sorella, sono i protagonisti di questa avventura indipendente, che vedrà i ragazzi impegnati in sfide di ogni genere per ritrovare la via di casa. Tra partite a carte coi goblin e fughe da creature magiche e improbabili, Lost in Play è pronto a conquistare i giocatori con i suoi bizzarri misteri.