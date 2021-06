Lost in Random: l'avventura fantasy col dado animato si rivede in video all'E3 2021

Durante il Tribeca Games Spotlight che ha fatto da sfondo al nuovo trailer di Kena Bridge of Spirits, gli autori di Zoink Games hanno fornito un aggiornamento sullo stadio di sviluppo di Lost in Random con un video diario impreziosito da alcune scene di gameplay inedite dell'avventura fantasy edita da EA.

Svelato ufficialmente durante l'EA Play Live dello scorso anno, il progetto di Lost in Random coinvolge gli sviluppatori dell'ottimo Fe in un'esperienza fiabesca ambientata nel Regno di Random, un mondo oscuro in cui il futuro di ogni cittadino è determinato dal lancio di un dado.

Partendo da queste insolite premesse, gli autori di Klaus Games contano di stendere un canovaccio narrativo e delle dinamiche di gameplay quantomai originali che verteranno attorno alle azioni compiute da una giovane esploratrice e dal suo inseparabile compagno Dicey, un dado senziente.

La progressione dell'avventura si baserà quindi sul concetto dell'imprevedibilità basato sul lancio dei dadi, ma starà comunque al giocatore decidere come proseguire la storia e determinare il destino del regno di Random. In attesa di ricevere ulteriori dettagli su questo titolo, vi ricordiamo che Lost in Random è previsto in uscita nel 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.