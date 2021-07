Lost in Random: gameplay trailer con data d'uscita dall'EA Play Live

Tra i vari prodotti che sono stati mostrati questa sera sul palco dell'EA Play Live, evento in streaming dedicato ai prodotti Electronic Arts, troviamo anche il delizioso Lost in Random, l'avventura in sviluppo presso Zoink Games.

Dopo averci mostrato un trailer dedicato alla storia di Lost in Random, la presentazione che si è appena conclusa ha avuto come protagonista assoluto il gameplay e, più nello specifico, il combat system. Il gioco propone un mix tra elementi tipici degli sparatutto in terza persona ad altri dei giochi da tavolo: la piccola protagonista può infatti colpire i nemici con la fionda e ricaricare un dado, il quale va tirato per avere l'opportunità di utilizzare delle carte al fine di attivare attacchi speciali e altri effetti unici.

Nel corso della conferenza Electronic Arts è anche stato confermato il giorno d'uscita del titolo, il quale potrà essere acquistato a partire dal prossimo 10 settembre 2021 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4 e Xbox One. Non è al momento prevista una versione per le console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma si potrà giocare su entrambe le piattaforme grazie alla retrocompatibilità.

