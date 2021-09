Lost in Random: un'opera oscura, una fiaba dark tutta da vivere

Lost in Random è la nuova produzione appartenente alla collana EA Originals, sviluppato da Zoink Games. Si tratta di una fiaba magica dalle tinte oscure, ispirata in particolare alle atmosfere delle produzioni cinematografiche di Tim Burton. Il titolo è ora disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Si tratta di un'avventura molto evocative dal fascino innegabile, che ha colpito anche noi di Everyeye. Come potete leggere nella nostra recensione di Lost in Random, il titolo firmato dagli autori di Flipping Death, Fe e Ghost Giant stupisce sia per la direzione artistiche che per la sua narrativa, convincendo anche in termini di combat system piuttosto variegato e divertente da scoprire. Si nota qualche sbavatura, come ad esempio una fase centrale dai ritmi più lenti rispetto alle più avvincenti sequenze iniziali e conclusive. Le circa 15 ore di gioco che caratterizzano l'opera hanno comunque tutte le carte in regola per regalare del sano intrattenimento, nel frattempo che le visuali e le atmosfere strizzano l'occhio ad opere come Nightmare Before Christmas e Coraline.

Se il gioco vi incuriosisce e la nostra recensione vi ha convinto a dargli una chance, il gameplay trailer di Lost in Random vi permette di vederlo in azione, così da avere un quadro completamente chiaro su cosa aspettarsi da questa pregevole produzione indie.