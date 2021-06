Lost in Random: Story Trailer tra dadi stregati, regine mascherate e atmosfere gotiche

Di ritorno dall'E3 2021, i ragazzi di Zoink Games si rimettono al lavoro e confezionano un nuovo video di Lost in Random che, tra scene di gameplay e spezzoni in cinematica, si focalizza sulla componente narrativa del loro prossimo platform dark fantasy realizzato sotto l'egida di EA.

Lo Story Trailer di Lost in Random spiana la strada al viaggio intrapreso dalla protagonista Even e dal suo inseparabile dado incantato Dicey per riportare la pace nel regno di Alea. Governato da una perfida regina, il regno di Alea è suddiviso in sei oscuri territori, ciascuno caratterizzato da un proprio stile artistico.

Il progetto di Lost in Random s'ispira alle fiabe gotiche per narrare la storia di Even una bambina di umili origini che cercherà a tutti i costi di salvare sua sorella Odd dalle grinfie della regina. Per avere la meglio sulle creature e sugli sgherri al comando di Alea, Even potrà fare affidamento sui poteri magici di Dicey, un antico dado animato che parteciperà alle battaglie e contribuirà alla risoluzione degli enigmi disseminati nella mappa.

La commercializzazione di Lost in Random è prevista nel 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La speranza degli autori di Zoink è ovviamente quella di bissare il successo dell'ultimo progetto pubblicato da EA Originals, l'avventura cooperativa di Josef Fares It Takes Two che ha raggiunto due milioni di copie vendute.