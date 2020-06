Lost in Random: Zoink Games svelano l'avventura all'evento EA Play Live

In coincidenza dell'evento EA Play Live 2020, gli sviluppatori di Zoink Games hanno svelato ufficialmente il progetto di Lost in Random, un platform adventure a tinte oscure in arrivo su PC e console nel corso del prossimo anno.

In base alle informazioni fornite dagli sviluppatori dell'ottimo Fe, la loro prossima proprietà intellettuale porterà gli appassionati nel regno di Random, un mondo oscuro in cui il futuro di ogni cittadino è determinato dal lancio di un dado.

La nostra intrepida alter-ego dovrà perciò imbarcarsi in un epico viaggio per imparare a far funzionare il dado senziente, chiamato Dicey, che l'accompagnerà per tutta l'avventura per aiutarla a rompere la maledizione che minaccia l'esistenza stessa della dimensione di Random.

Nella speranza di rituffarci nelle atmosfere gotiche dell'ultima fatica digitale diretta da Klaus Lyngeled, vi lasciamo in compagnia del primo video gameplay e vi ricordiamo che Lost in Random è previsto in uscita su PC e console nel corso del 2021. Cosa ne pensate di questo originale progetto? Fatecelo sapere con un commento. Sempre nel corso dell'EA Play Live abbiamo assistito anche all'annuncio di It Takes Two, il nuovo gioco di Joseph Fares e dei suoi studi Hazelight.