Lost in Random: Zoink illustra il gameplay basato sull'impiego dei dadi

Dalle pagine di GameSpot, Klaus Lyngeled e Olov Redmalm di Zoink Games hanno illustrato l'originale approccio adottato per dare forma alle dinamiche di gameplay e all'universo fantasy dell'avventura a tinte oscure Lost in Random.

In qualità di Game Director del progetto di Lost in Random svelato all'evento EA Play, Lyngeled ha esordito affermando che "si tratta di un action adventure basato sulla narrazione, ma con delle meccaniche da gioco da tavolo incentrate sulle gesta vissute da una ragazza con i suoi dadi. Tutto ruota attorno a questi dadi, sia dal punto di vista della trama che del gameplay. Sin dalla fase di pre-produzione abbiamo esplorato diversi approcci prendendo ispirazione dall'animazione in claymation e dai film di Tim Burton, siamo semplicemente impazziti pensando a tutto ciò, ma è stato solo quando abbiamo visto questa immagine della ragazza con il suo dado magico che le cose hanno cominciato a prendere forma nel gameplay".

Ricollegandosi a quanto affermato da Lyngeled, anche l'Art Director Redmalm si è soffermato sulle meccaniche di gioco legate all'impiego dei dadi magici per spiegare che "ci sono molte cose che si possono ottenere in un gioco da tavolo. Quando lanci i dadi, a volte ottieni qualcosa che desideri ma ogni tanto ricevi qualcosa che non volevi. E se dopo un po' ti senti bloccato con dei lanci sfortunati, cosa fai? Come ti puoi comportare? Nello sviluppo di Lost in Random guardiamo proprio a questo, all'imprevedibilità che può sorprenderti durante un'avventura. Si tratta di una dimensione dove nessuno ha a disposizione un dado magico tranne la protagonista Even, che può servirsene per cambiare le regole del mondo. Ha queste meccaniche 'alla Alice nel Paese delle Meraviglie' che sono integrate un po' ovunque nell'avventura e ne rappresentano l'identità. Le regole dei giochi da tavolo e dei dadi hanno modellato tutto ciò che plasmerà questo mondo".

