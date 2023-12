Lost Records Bloom & Rage: annunciata la nuova avventura narrativa di Don't Nod

Dal palco dei Game Awards 2023 è arrivato anche l'annuncio di Lost Records: Bloom & Rage, una nuova avventura narrativa firmata dai maestri del genere di Don't Nod

Gli autori di Life is Strange tornano al genere che li ha resi famosi al grande pubblico raccontando una storia che affonda le radici nell'estate del 1995, un periodo magico che ha visto le compagne di scuola Swann, Nora, Autumn e Kat stringere un legame indissolubile e intraprendere un viaggio alla scoperta di sé. Dopo 27 anni trascorsi senza alcun contatto, le amiche di un tempo vengono di nuovo riunite dal destino per affrontare un segreto di cui avevano promesso di non parlare mai più.

Nel trailer trasmesso ai Game Awards 2023 ritroviamo tutti i tratti distintivi della produzione avventurosa dei ragazzi di Don'd Nod, dallo stile grafico vibrante e caldo alle dinamiche adolescenziali, senza dimenticare un po' di musica indie e una spruzzata di sovrannaturale, che fanno tanto Life is Strange.

L'uscita di Lost Records: Bloom & Rage è attualmente prevista su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC per la fine del 2024. La data precisa non è ancora nota, in compenso la pagina di Steam è già andata online confermando la presenza dei sottotitoli in lingua italiana.