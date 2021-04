Lost Soul Aside: l'Action RPG ispirato a Final Fantasy XV al PS China Press Conference?

All'annuncio della data di svolgimento dell'edizione 2021 della PlayStation China Press Conference, fanno rapido seguito i primi avvistamenti legati ai giochi che potrebbero presenziare all'evento.

Tra questi ultimi, uno dei principali candidati pare essere l'atteso Lost Soul Aside, Action RPG fortemente ispirato a Final Fantasy XV. Al momento, non vi sono conferme ufficiali su questo fronte, ma la redazione di Gematsu - come potete facilmente verificare direttamente in calce a questa news - ha condiviso una interessante segnalazione. Nello specifico, si riferisce di come UtiliZeroGames, autore di Lost Soul Aside, abbia di recente condiviso alcuni post sospetti sulle pagine di Weibo.

I messaggi, che includono appunto riferimenti all'imminente PlayStation China Press Conference, sembrerebbero suggerire una presenza di Lost Soul Aside all'evento Sony. Dopo una lunga assenza dai lidi dell'attualità videoludica, l'Action RPG è del resto tornato a mostrarsi al pubblico proprio con l'anno nuovo, grazie alla pubblicazione di un nuovo gameplay di Lost Soul Aside. Che la primavera 2021 possa essere finalmente l'occasione giusta per l'annuncio della data di lancio della produzione parte del programma PlayStation Hero Project?

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che l'edizione 2021 della PlayStation China Press Conference si svolgerà il prossimo giovedì 29 aprile, alle ore 18:00 del fuso orario italiano.