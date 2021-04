Lost Soul Aside esce anche su PlayStation 5, arriva la conferma

Questa settimana Lost Soul Aside è tornato con 18 minuti di gameplay dopo una assenza lunga tre anni, il video pubblicato da Ultizero Games mostrava un comparto tecnico troppo di assoluto spessore tanto che in molti hanno parlato di una demo per PlayStation 5 e non per PS4/PS4 PRO, unica piattaforma confermata fino ad oggi.

Le cose però sono cambiate perchè il team di sviluppo ha confermato in occasione della PlayStation China Press Conference 2021 che Lost Soul Aside uscirà anche su PS5, sicuramente una bella aggiunta alla lineup della console next-gen di Sony che si prepara a fare il suo debutto ufficiale sul territorio cinese a metà maggio.

Lost Soul Aside è un Action RPG Open World ispirato nell'estetica a Final Fantasy XV e Devil May Cry, il gioco presenta meccaniche "Stylish Action" unite ad una componente ruolistica, all'apparenza niente di troppo originale, il mix sembra però ben riuscito e gli sviluppatori (trenta persone sono al lavoro sul progetto) sono riusciti a donare a Lost Soul Aside una sua personalità, pur attingendo a piene mani da produzioni più blasonate.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Lost Soul Aside, il gioco è purtroppo ancora privo di una finestra di lancio.