Lost Soul Aside è in fase di traduzione, lo sviluppo è quasi finito?

Lost Soul Aside è uno dei giochi più celebri del PlayStation China Hero Project, il programma finanziato da Sony per supportare gli sviluppatori di videogiochi cinesi. Lost Soul Aside ha subito conquistato il pubblico sin dalla sua prima presentazione nel 2017 ma ad oggi il gioco non è ancora uscito e non c'è una data di lancio conosciuta.

Come procede lo sviluppo? Apparentemente bene e secondo un traduttore che lavora al PlayStation China Hero Project, i lavori su Lost Soul Aside sarebbero quasi terminati mentre la traduzione sarebbe iniziata da poco con l'obiettivo di aggiungere il supporto per la lingua inglese e giapponese, oltre al cinese. Questo è tutto quello che sappiamo al momento, l'attendibilità della fonte non è nota e dunque non è chiaro se quanto riportato sia effettivamente corretto oppure se si tratti di un fake.

Lost Soul Aside è un Action RPG Open World che si ispira nell'estetica a produzioni come Devil May Cry e Final Fantasy XV, per quanto riguarda il gameplay ci troviamo di fronte ad uno Stylish Action con una forte componente ruolistica, attualmente ci sono oltre 30 sviluppatori al lavoro sul progetto, uno dei videogiochi più ambiziosi mai sviluppati in Cina e pensato per puntare al mercato globale.

Lost Soul Aside uscirà anche per PlayStation 5, non è chiaro però s le versioni per PS4 e PS4 PRO siano ancora in sviluppo o se siano state abbandonate a favore di una uscita only next-gen.