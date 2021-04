Lost Soul Aside: il gioco ispirato a Final Fantasy si mostra in 18 minuti di gameplay

Ultizero Games ha pubblicato un video da ben 18 minuti che mostra sequenze inedite di gameplay di Lost Soul Aside, Action RPG ispirato (nell'estetica e in parte nelle meccaniche) alla saga di Final Fantasy e in particolare a Final Fantasy XV.

Nato come progetto dello sviluppatore cinese Yang Bing nel 2015 ed entrato a far parte del programma PlayStation China Hero Project, Lost Soul Aside è un gioco di ruolo action descritto dallo stesso autore come "un moderno incrocio tra Final Fantasy XV e Devil May Cry", un action game in terza persona ambientato in un mondo fantasy con elementi tipici dei GDR e una componente "stylish" che sembra ispirata a titoli come DMC e Bayonetta.

Al momento il gioco è ancora privo di una data di lancio, Lost Soul Aside è in sviluppo per PlayStation 4 con il supporto di Sony Interactive Entertainment Asia, tuttavia negli anni le cose potrebbero essere cambiate e non è escluso (anzi sembra molto probabile, a giudicare dal comparto tecnico) che il titolo possa arrivare su PlayStation 5.

Per la prima volta dal 2018 vengono mostrate nuove sequenze di gioco, non è escluso dunque che lo sviluppo potrebbe essere a buon punto. Con ogni probabilità Lost Soul Aside sarà presente alla PlayStation China Press Conference di questa settimana, speriamo quindi di saperne di più sul futuro del progetto nei prossimi giorni.