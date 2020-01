Lost Soul Aside per PS4 (e PS5?): gameplay e novità del gioco a metà tra Final Fantasy 15 e DMC

Nato come progetto di un solo sviluppatore cinese, Lost Soul Aside sta crescendo poco alla volta, pronto a esordire su PS4 entro la fine dell'anno, molto probabilmente in cross-gen con PlayStation 5.

Lost Soul Aside è uno dei più interessanti progetti emersi dal PlayStation Hero Project, iniziativa targata Sony per supportare gli sviluppatori cinesi di videogiochi. Annunciato nel lontano 2015, il gioco non è ancora stato pubblicato (nemmeno sul territorio cinese) ma gli sviluppatori hanno assicurato che il 2020 sarà l'anno giusto per vedere finalmente questo attesissimo titolo.

Il producer e game designer Yang Bing ha annunciato recentemente di aver assunto designer e programmatori dopo aver lavorato per anni in completa solitudine, una condizione che per ovvi motivi ha causato notevoli rallentamenti allo sviluppo di Lost Soul Aside.

Lost Soul Aside si presenta come un Action RPG a metà strada tra Final Fantasy XV (titolo al quale si ispira pesantemente per quanto riguarda il design dei personaggi) e Devil May Cry. Non ci resta quindi che attendere maggiori dettagli per scoprire quando potremo finalmente mettere le mani sul gioco, noi speriamo di vederlo entro fine anno.

Gli sviluppatori si sono dimostrati aperti alla possibilità di creare un sequel dando così vita ad un franchise che possa espandersi oltre il mondo dei videogiochi, guardando anche a film e serie TV.