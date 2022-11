Lost Soul Aside su PS4 e PS5: l'eroe dell'action GDR combatte nel nuovo video gameplay

La partnership di Sony con gli autori di Convallaria e Lost Soul Aside viene celebrata da questi ultimi con un nuovo video gameplay che rende ancora più evidenti i legami ludici e artistici con opere come Final Fantasy XV e Devil May Cry.

Realizzato da Yang Bing nell'ambito del PlayStation China Hero Project voluto da Sony per finanziare i videogiochi più promettenti ideati dai talenti asiatici del settore, Lost Soul Aside ci catapulta in una dimensione action ruolistica con elementi fantasy e sci-fi.

La sequenza ingame confezionata dagli sviluppatori cinesi ci offre un piccolo assaggio dei combattimenti con i boss e delle numerose abilità da acquisire per esplorare le regioni più pericolose di una mappa open world che promette di essere davvero ricca di segreti da scoprire... e di mostri da fronteggiare!

Se volete saperne di più su questo progetto destinato ad approdare su PS4 e PlayStation 5 (si spera) nel 2023, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la nostra anteprima di Lost Soul Aside, con tutte le riflessioni di Antonello 'Kirito' Bello sull'esperienza ludica, narrativa e prettamente grafica confezionata dagli autori al seguito di Yang Bing.