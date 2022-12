Lost Soul Aside sarà pubblicato da Sony: lo stylish Action per PS4 e PS5 nel nuovo trailer

Dopo il video gameplay di Lost Soul Aside condiviso dal team di sviluppo UltiZero Games durante lo scorso novembre, giungono ora importanti novità per l'interessante stylish Action in arrivo dalla Cina.

Il team di Sony Interactive Entertainment ha infatti confermato l'intenzione di rivestire il ruolo di publisher per la produzione. Già parte del programma PlayStation China Hero Project, Lost Soul Aside si conquista così la fiducia del colosso videoludico giapponese, che ha deciso di investire attivamente nella sua distribuzione e promozione.

Per festeggiare l'annuncio, Sony e il team di sviluppo UltiZero Games hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato a Lost Soul Aside. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre alcuni indizi su quella che sarà l'ambientazione di questo dinamico Action, che sembra viaggiare in bilico tra atmosfere fantasy e sci-fi. Con ispirazioni apparentemente tratte da titoli quali Final Fantasy XV e Devil May Cry, Lost Soul Aside è al momento ancora privo di una finestra di lancio precisa.



Atteso in esclusiva nei cataloghi di PlayStation 4 e PlayStation 5, Lost Soul Aside era in corso di traduzione già durante lo scorso agosto. Il momento dell'annuncio di una data di uscita per la produzione orientale potrebbe dunque non essere eccessivamente lontano nel tempo.