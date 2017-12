Lost Soul Aside: pubblicato il video gameplay tratto dalla demo della PSX 2017

ha quest'oggi pubblicato il video gameplay ufficiale tratto dalla demo dipresentata durante la PlayStation Experience 2017.

Abbiamo già ammirato in azione il gioco grazie a questo video catturato off-screen, ma il filmato che trovate in cima può certamente restituire un'idea più chiara riguardo alle meccaniche di gioco, alla fluidità e spettacolarità del combattimento, all'estetica e caratterizzazione di ambienti e personaggi. Il titolo, almeno dal punto di vista stilistico, è dichiaratamente ispirato a Final Fantasy XV, mentre sul versante del gameplay sembrerebbe avvicinarsi più ad uno stile puramente action, in stile Devil May Cry. Ricordiamo che il gioco è stato inizialmente concepito e sviluppato dal solo Yang Bing, poi contattato da Sony per poter lavorare insieme ad un vero e proprio team di lavoro, ovvero Ultizero Games.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Lost Soul Aside è atteso nel 2018 in esclusiva temporale su PlayStation 4.