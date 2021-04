Lost Soul Aside è in splendida forma: tutti i dettagli sul mix tra FF15 e Devil May Cry in video!

Dopo una lunga assenza dalla scena dell'attualità videoludica, l'Action RPG originario della Cina è tornato a mostrarsi al pubblico con una ricca serie di contenuti.

Oltre a nuove immagini, il team di sviluppo ha in particolare pubblicato un ricco video gameplay di Lost Soul Aside, della durata di oltre 18 minuti. Una finestra decisamente interessante su quello che potrebbe essere il risultato finale dello sforzo produttivo messo in campo dal team di sviluppo, coinvolto da Sony nel programma PlayStation Hero Project. Nel tempo, Lost Soul Aside si è guadagnato l'interesse di un pubblico sempre più vasto, attratto da questo titolo carico di spettacolarità e apertamente ispirato a Final Fantasy XV e alla serie di Devil May Cry 5. Con quest'ultimo, del resto, L'Action RPG condivide anche il compositore, con le musiche di Lost Soul Aside affidate a Cody Matthew Johnson.



In attesa di scoprire la finestra di uscita della produzione firmata da UtiliZeroGames, il nostro Antonello "Kirito" Bello si è cimentato nell'analisi del materiale mostrato sino ad oggi dalla software house. La Redazione ha riassunto i risultati delle sue ricerche in una ricca video anteprima di Lost Soul Aside, che potete trovare direttamente in calce a questa news e, come sempre, sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!