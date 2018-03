Lost Soul Aside torna a mostrarsi in un video tratto dalla demo presente alla GDC 2018

è un action RPG che è riuscito fin da subito ad ottenere l'attenzione di un vasto numero di giocatori. Lo sviluppo è iniziato nel 2016 grazie agli sforzi di una sola persona, il cinese, prima di ricevere il supporto di China Hero Project die di un team a tutti gli effetti,

Il titolo, realizzato con l'ausilio dell'Unreal Engine 4, era presente alla recente Game Developers Conference 2018 con una versione dimostrativa giocabile dai presenti. Per l'occasione, la redazione di Duashockers ha realizzato un video gameplay catturato su PlayStation 4 Pro che potete ammirare in apertura di notizia.

La cosa interessante è che la seconda parte della demo è giocata dal creatore in persona, Yang Bing, pertanto è possibile ammirare un'ampia varietà di attacchi differenti. Bing ha dichiarato di essere un grande fan dei picchiaduro, dai quali ha tratto ispirazione per dare al sistema di combo del suo gioco ulteriore profondità. A quanto pare, il livello mostrato non verrà inserito nel gioco finale, poiché è stato creato appositamente per scopi dimostrativi e per focalizzarsi esclusivamente sul sistema di combattimento. Nel titolo completo verrà posto un notevole focus sulla componente narrativa.

Vi ricordiamo che Lost Soul Aside uscirà in esclusiva temporale su PlayStation 4, ma è ancora privo di una data di lancio precisa. Prima di quest'occasione, si mostrò in un'altra demo durante la PlayStation Experience 2017.