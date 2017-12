Lost Soul Aside: il trailer della demo presente alla PlayStation Experience 2017

Tra i tanti giochi presenti allac'è anche, l'interessante progetto ispirato aavviato dallo sviluppatore cinese

Per l'occasione, è stato pubblicato un breve trailer che funge da introduzione alla special demo del gioco disponibile all'evento di Sony, che si sta svolgendo in questi giorni ad Anaheim, in California. Potete ammirarlo in apertura di notizia.

Vi ricordiamo che Lost Soul Aside è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4, forte di una partnership con la società giapponese che ha intravisto enormi potenzialità in questo progetto, frutto di un lavoro in solitaria durato più di due anni.