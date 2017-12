Lost Soul Aside: vediamo 6 minuti di gameplay off-screen

Dopo ildi presentazione pubblicato ieri, nelle ultime ore è emerso un video gameplay off-screen di, interessante action RPG cinese ispirato a. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Per chi non lo ricordasse, Lost Soul Aside è un action RPG ispirato a Final Fantasy XV, al quale Yang Bing ha lavorato per diversi anni prima che iniziasse ad acquisire una certa popolarità in rete. Impressionata dalla qualità del gioco, Sony ha deciso di offrire allo sviluppatore una partnership, in modo da assicurarsi anche l'esclusività temporanea del titolo.

Ricordiamo che Lost Soul Aside arriverà su PlayStation 4 nel corso del 2018. Per tutte le altre novità vi riandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.