Lost Soul Aside è vivo e vegeto: lo stylish action si mostra in un video off-screen

Sono passati quasi sette anni da quando abbiamo scritto per la prima volta di Lost Soul Aside, un gioco action ispirato a Final Fantasy 15 e Devil May Cry nato dalle ambizioni di una singola persona. La data di lancio risulta essere ancora ignota, ma in compenso s'è appena fatto rivedere in giro, più precisamente al ChinaJoy 2023.

Dopo aver saltato l'edizione dell'anno scorso facendo preoccupare tutti i giocatori in sua attesa, Lost Soul Aside si è presentato alla China Digital Entertainment Expo & Conference 2023 (ChinaJoy, per gli amici) sotto forma di una demo giocabile, dimostrando di essere più che tangibile. Purtroppo dall'Estremo Oriente non sono ancora arrivati filmati in-game, pertanto per il momento dobbiamo accontentarci di un video di gameplay catturato off-screen.

A causa della scarsa qualità è difficile soffermarsi sui dettagli più fini, ma il coreografico sistema di combattimento, esibito nell'ambito di un'arena dalle dimensioni considerevoli, appare affine alle promesse che ci sono state fatte negli ultimi mesi, così come l'esperienza complessiva, che appare piuttosto rifinita e stabile. Il colpo d'occhio sembra di tutto rispetto, ma anche quest'aspetto necessita di ulteriori valutazioni, visto che il materiale non permette di sbilanciarsi.

Trovate il filmato di gameplay off-screen di Lost Soul Aside in cima a questa notizia, in modo che possiate guardarlo con calma e trarre le vostre conclusioni. In attesa di video e notizie più concrete, vi ricordiamo che Lost Soul Aside è apparso nei nostri radar nel 2016 come l'ambizioso progetto action di un unico sviluppatore cinese, Yang Bin. Intrigata dal materiale confezionato fino a quel momento, Sony Shanghai ha scelto di finanziare il gioco nell'ambito del suo China Hero Project, un programma dedicato alle giovani promesse cinesi. Nel 2017 Yang Bin ha quindi potuto cucirsi attorno un intero studio di sviluppo, Utilizero Games, che nel 2022 è arrivato a contare 40 sviluppatori, tutti al lavoro su Lost Soul Aside per PS4, PS4 Pro e PS5.