Lost Soul Aside: Yang Bing punta ai 60fps su PlayStation 4 standard

In occasione della Game Developers Conferene 2018, abbiamo avuto modo di tornare ad ammirare in azione, il promettente action sviluppato inizialmente dal solo Yang Bing, il quale poi ha ricevuto il supporto di Sony e di un intero team di sviluppo per creare il suo titolo.

Per quanto lo stile estetico richiami chiaramente il design di Final Fantasy XV di Square-Enix, Lost Soul Aside sembra piazzarsi con decisione nel genere degli action puri. Come abbiamo visto nel recente filmato, gli scontri sono rapidi e spettacolari e pieni di effetti scenografici a schermo. Per questo motivo, disporre di una buona fluidità di gioco potrebbe rivelarsi fondamentale per il titolo.

A tal proposito, la testata di Dualshockers, ha chiesto a Yang Bing quali fossero gli obiettivi di performance del gioco su PlayStation 4. Lo sviluppatore ha dichiarato che il frame-rate target è al momento quello di 60fps, che al momento non vengono raggiunti con assoluta stabilità sulla console. Il team di sviluppo ha però intenzione di continuare a lavorare per riuscire ad ottimizzare al meglio Lost Soul Aside per PlayStation 4 standard.

Lost Soul Aside uscirà su PS4 in esclusiva temporale ad una data di lancio ancora sconosciuta.