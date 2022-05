Lost Soul Aside influenzato da Demon's Souls Remake, Yang Bing stregato da Elden Ring

Di Lost Souls Aside non abbiamo notizie da oltre un anno, sin da quando è stata confermata ufficialmente la versione PS5 dell'action game che ricorda per gameplay la serie di Devil May Cry e per caratterizzazione stilistica Final Fantasy XV.

Yang Bing, lo sviluppatore che da solo ha avviato il progetto di Lost Soul Aside e ha convinto Sony ad assumerlo per il "China Hero Project" di PlayStation, torna a parlarci dello stato dei lavori e della sua esperienza con lo sviluppo su PS5.

Bing ha innanzitutto lasciato intendere che, sebbene sia passato molto tempo dall'annuncio, la realizzazione di Lost Soul Aside procede come previsto, e PS5 ha costituito una gradita sorpresa per il team di sviluppo cinese.

"Dopo aver ottenuto alcuni kit di sviluppo per la nuova console, abbiamo immediatamente eseguito il test. Con nostra sorpresa, la versione senza ottimizzazione può raggiungere buone prestazioni su PlayStation 5". Gli sviluppatori hanno acquisito maggiore familiarità con la console nel corso del tempo ed i progressi non hanno tardato ad arrivare.

Yang Bing ha in seguito parlato della sua esperienza da utente PS5, oltre che dell'epifania che ha costituito giocare Elden Ring, e degli effetti visivi di Demon's Souls Remake che hanno influenzato il team di Lost Soul Aside.

"Quando ho preso per la prima volta PlayStation 5, non vedevo l'ora di avviare la versione migliorata di Final Fantasy VII Remake per PlayStation 5. Rispetto alle prestazioni della precedente generazione di console, la modalità frame rate a 60 fotogrammi al secondo, i tempi di caricamento quasi inesistenti e la qualità visiva migliorata hanno eliminato i miei dubbi sul miglioramento di PlayStation 5 rispetto alla generazione precedente.

Per ora, il titolo che ho giocato di più su PlayStation 5 è Elden Ring. Non nasco come un grande fan dei giochi Souls, né riesco a divertirmi con i giochi di difficoltà brutale, ma dopo aver esplorato l'open world non posso fare a meno di amarlo.

Il remake di Demon's Souls è un gioco per PlayStation 5 che ho osservato e che mi ha profondamente impressionato. La grafica, gli effetti speciali e altri aspetti mi fanno comprendere quali possono essere i miglioramenti dei giochi di nuova generazione".

Lost Soul Aside è atteso su PlayStation 5 e PlayStation 4, ma al momento non è ancora disponibile una finestra di lancio. Sulle nostre pagine trovate l'ultimo video gameplay dell'action game a metà tra Devil May Cry e Final Fantasy XV.