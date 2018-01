Lost Sphear, Celeste e Pokemon Cristallo fra le novità della settimana del Nintendo eShop

Come ogni giovedì,ha aggiornato l'europeo con le ultime novità per. Fra le nuove aggiunte spiccano Lost Sphear (il nuovo gioco di ruolo di) e

Nintendo Switch - Giochi

ACA NEOGEO World Heroes 2 (Hamster) – €6.99

Arcade Archives Kid Niki Radical Ninja (Hamster) – €6.99

Celeste (Matt Makes Games Inc.) – €19.99

ChromaGun (Pixel Maniacs) – €19.99

Dustoff Heli Rescue 2 (Rainy Frog) – €14.99

EARTH WARS (oneoreight) – €4,00

Fantasy Hero: Unsigned Legacy (Arc System Works) – €9.99

Island Flight Simulator (Joidots) – €19.99

Lost Sphear (Square Enix) – €49.99

STRIKERS1945 II (Zerodiv) – €6.99

Super One More Jump (SMG Studio) – €5.59

Tachyon Project (Eclipse Games) – €7.99 fino al 1 febbraio, prezzo di listino €9.99

Tennis (D3 Publisher) – €6.99 Zero Gunner 2 (Zerodiv) – €6.99

Aegis Defenders (Humble Bundle) – €19.99

Dandara (Raw Fury) – €11.99 fino al 5 febbraio, prezzo di listino €14.99

Inversus Deluxe (Hypersect)

Chess Ultra: Easter Island chess set - gratis

Chess Ultra: Imperial chess set - €9.99

Pic-a-Pix Deluxe - Large Puzzles 1 - €1.99

Pic-a-Pix Deluxe - Small Puzzles 1 - €1.99

Pic-a-Pix Deluxe - Mixed Puzzles 1 - €1.99

Pokemon Cristallo - €9.99

Hello Kitty is a deejay (Sanrio) – €0.99

Hello Kitty and her hobbies (Sanrio) – €0.99

Hello Kitty is a pretty postman (Sanrio) – €0.99

Hello Kitty is a planet (Sanrio) – €0.99

Cosa ne pensate delle ultime novità del? Qualcuno di questi giochi ha attirato la vostra attenzione? Ricordiamo che settimana scorsa sono arrivati anche Darkest Dungeon, Inner Space e World to the West