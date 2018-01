Lost Sphear è disponibile da oggi su PS4, Switch e PC: ecco il trailer di lancio

A partire da oggi Lost Sphear è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, presentandosi come il nuovo Jrpg degli autori di I Am Setsuna . Per celebrare il debutto del gioco,ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale: potete visionarlo in cima alla notizia.

Lost Sphear narra la storia di Kanata, un coraggioso guerriero che deve ricostruire il mondo risvegliando i ricordi perduti con il suo potere. Mentre una terribile forza minaccia la realtà stessa, Kanata e i suoi amici dovranno impedire che il mondo che sta scomparendo attorno a loro venga dimenticato. Oltre ad una storia accattivante, il gioco include le seguenti caratteristiche:

Un sistema di battaglia migliorato con l’ATB 2.0: delle nuove meccaniche di combattimento e delle opzioni che ti permetteranno di spostarti sul campo di battaglia per ottenere vantaggi strategici contro i nemici e utilizzare nuove abilità dinamiche.

Opzioni di gioco ampliate con un nuovo equipaggiamento meccanico: sfrutta il potere delle Vulcosuit dentro e fuori dalle battaglie e usa le loro abilità uniche per migliorare i tuoi personaggi e dare forma al mondo che ti circonda.

Una colonna sonora bellissima ed emozionante: Tomoki Miyoshi, il compositore dell’incredibile musica di I Am Setsuna di Tokyo RPG Factory, ritorna per abbinare una colonna sonora emozionante all’epica avventura di Kanata.

Lost Sphear è disponibile in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam, ed è anche possibile acquistare il gioco in formato fisico sullo Square Enix Store e presso i retailer selezionati.

Da oggi è inoltre possibile scaricare una patch di lancio su tutte le piattaforme, che aggiunge una serie di miglioramenti gratuiti, tra cui nuovi equipaggiamenti e manufatti, un nuovo dungeon, la nuova modalità Moonlight Battleground e molto altro ancora.