Lost Sphear: il nuovo trailer svela i misteri dei ricordi perduti

ha pubblicato un’anteprima della misteriosa storia che i fan scopriranno in, che uscirà in Europa il 23 gennaio 2018 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Lost Sphear narra la storia di Kanata, un giovane spadaccino autodidatta che cerca di ricostruire il mondo recuperando i ricordi perduti grazie al suo potere. Mentre una terribile forza mette in pericolo la realtà, dovrai unirti a Kanata e impedire che il mondo che sta scomparendo attorno a te venga dimenticato per sempre. In Lost Sphear partirai per un lungo viaggio in cui attraverserai villaggi di campagna idilliaci e anche dungeon misteriosi, tutto per salvare il mondo e impedire che la gente attorno a te si perda per sempre.

Lost Sphear sarà disponibile in formato digitale su PlayStation Store, Nintendo eShop per Nintendo Switch e Steam dal 23 gennaio 2018. Chi pre-ordinerà il gioco su PlayStation Store riceverà il tema dinamico Memoirs of the Moon per PlayStation 4 e anche due brani musicali. Chi pre-ordinerà su Steam riceverà uno sfondo personalizzato di Lost Sphear e anche due brani musicali.



Il gioco sarà anche disponibile in formato fisico esclusivamente sullo Square-Enix Store per PlayStation 4 e Nintendo Switch. I fan che pre-ordineranno il gioco sullo Square-Enix Store riceveranno due brani musicali in regalo al lancio.