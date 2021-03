Lost Words Beyond The Page ad aprile su PC e console: trailer, tra parole e emozioni

Prosegue a ritmo serrato la diretta proposta dal Future Game Show nella sua edizione primaverile, che - tra un nuovo trailer di Cris Tales e un gameplay trailer di Returnal - offre spazio al secondo debutto di Lost Words: Beyond The Page.

Già disponibile su Google Stadia, l'indie edito da Modus Game e sviluppato da Sketchbook Games raggiunge ora nuove piattaforme. Per celebrare l'arrivo dell'indie su PC e console, gli autori hanno confezionato un inedito trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura questa news. Moderna fiaba videoludica, Lost Words: Beyond The Page vede protagonista una bambina che si ritrova ad affrontare una prova emotiva molto difficile. La giovane cerca rifugio nell'amore per le parole e la scrittura, dando forma ad un'avventura peculiare che si sviluppa tra le pagine di un diario e un mondo di fantasia.

Lost Words: Beyond The Page sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal prossimo 6 aprile 2021.