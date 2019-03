Lotad protagonista per un giorno in Pokemon GO: annunciato nuovo Evento in-game!

In data odierna, il Titolo mobile di Niantic ospita il Community Day di Treecko, ma le sorprese della Software House per il mese di marzo 2019 non sono finite!

Pokemon GO ospiterà infatti un nuovo evento nel corso della prossima settimana, interamente incentrato sul rapporto tra Pokemon e variazioni delle condizioni atmosferiche. L'appuntamento è fissato per sabato 30 marzo, e sarà attivo in-game a partire dalle ore 11:00 sino alle ore 20:00 del fuso orario italiano. Nel corso della giornata, gli aspiranti Maestri di Pokemon potranno usufruire di alcuni interessanti bonus, che vi riportiamo di seguito:

I Pokemon la cui comparsa è influenzata da particolari condizioni atmosferiche appariranno agli Allenatori con maggiore frequenza rispetto al solito;

appariranno agli Allenatori con maggiore frequenza rispetto al solito; Facendo girare i dischi foto presenti presso i Pokéstop, i giocatori riceveranno alcune missioni di ricerca mirata . Una volta completatele tutte, si verrà ricompensati con un incontro con Lotad, pokemon di tipo Acqua ed Erba;

. Una volta completatele tutte, si verrà ricompensati con un incontro con Lotad, pokemon di tipo Acqua ed Erba; Gli Allentatori più fortunati potrebbero incappare in un Lotad cromatico oppure in una forma normale di Castform;

cromatico oppure in una forma normale di Castform; Sul fronte degli attacchi, la mossa "Palla Clima" di Castform sarà aggiunta in maniera definitiva.

Insomma, un insieme interessante di possibilità per i Giocatori che vorranno dedicarsi a Pokemon GO il prossimo sabato 30 marzo. Vi ricordiamo inoltre, che tra il 28 marzo e il 29 aprile, avranno luogo alcuni eventi legati al ritorno di Giratina in Pokemon GO