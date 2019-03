Lotad Shiny e Castform protagonisti di Pokemon GO Sabato 30 Marzo!

Nel corso della giornata odierna, giovedì 28 marzo, Giratina ritorna nei Raid di Pokemon GO, ma non è l'unica novità che Niantic ha in serbo per gli aspiranti Maestri di Pokemon!

Questo weekend si svolgerà infatti un team interamente dedicato ai Pokemon influenzati dalle variazioni delle condizioni atmosferiche. Tra questi troviamo Lotad e Castform, che saranno tra i protagonisti di Pokemon GO il prossimo sabato 30 marzo. Tra le ore 11:00 e le ore 20:00 del fuso orario italiano, infatti, il Titolo ospiterà una serie di interessanti bonus a tema.

Ad esempio, i Pokemon influenzati dal tempo atmosferico appariranno agli Allenatori in maniera più frequente rispetto al solito. Inoltre, facendo ruotare il disco foto dei Pokéstop, i Giocatori potranno ricevere una serie di missioni di ricerca sul campo: queste ultime culmineranno proprio con un incontro con Lotad, il tenero Pokemon Alga! Si tratta di sicuramente di un'interessante ricompensa per coloro che porteranno a termine tutte le missioni assegnate. Ma attenzione: sembra inoltre che gli Allenatori più fortunati potranno incontrare una versione Shiny di Lotad! Protagonista dell'evento anche Castform, che potrebbe apparire agli Utenti nella sua Forma Normale e che vedrà la sua mossa "Palla Clima" aggiunta definitivamente nel Gioco.



Vi ricordiamo che, terminato il mese, di Marzo, gli Allenatori avranno a disposizione altri ricchi eventi in-game, tra questi il recentemente annunciato Evento Bacomania in Pokemon GO!