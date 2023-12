Da LOTR a Baldur's Gate 3: l'RPG Larian giocato da Elijah Wood e Sean Astin in video

Elijah Wood e Sean Astin, due attori che hanno costituito una coppia memorabile ne Il Signore degli Anelli di Peter Jackson nei rispettivi ruoli di Frodo e Sam, hanno avuto l'occasione di reimmergersi nelle atmosfere fantasy con l'arrivo di Baldur's Gate 3.

I due apprezzati attori si sono riunti assieme a Swen Vinckle di Larian Studios per lanciarsi in una nuova avventura su Baldur's Gate 3, l'RPG che continua a collezionare GOTY staccando di diverse lunghezze The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Nonostante la descrizione del video assicuri che "nessun potere malvagio è stato risvegliato e nessuno scoiattolo è stato ferito", la sessione ruolistica condivisa dal simpatico terzetto vede Elijah Wood grande protagonista nel ruolo di "malvagio": l'attore abbraccia il Dark Urge di Baldur's Gate 3 e svela un lato di sé che quasi scandalizza l'amico e collega Sean Astin. I due, peraltro, sembrano particolarmente coinvolti dall'esperienza, a testimonianza di come siano effettivamente degli appassionati del genere ruolistico. Per saperne di più, vi invitiamo a prendere visione del filmato che trovate in apertura, che ovviamente non mancherà di includere qualche simpatica citazione a Il Signore degli Anelli da parte dei due attori.

Larian Studios assicura che Baldur's Gate 3 ha ancora tanti segreti che i giocatori non hanno scoperto.