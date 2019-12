Lotto Sport Italia annuncia la sponsorizzazione del team Queso

Lotto Sport Italia, azienda italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport, si conferma pioniere tra i brand sportivi nel mondo esport diventando partner ufficiale del Team Queso, una delle principali squadre spagnole di gaming professionale.

L’accordo, di durata biennale, prevede la fornitura di abbigliamento e calzature per gli eventi, il training e il tempo libero che verranno indossati dal Team Queso durante le occasioni ufficiali e le sessioni di streaming online.

Fondato a febbraio 2017 dallo youtuber spagnolo Alvaro845, il Team Queso ha sede a Madrid è una delle principali squadre iberiche del settore competitivo.

Molti di voi conosceranno il nome dell'organizzazione probabilmente in relazione a Clash Royale. La scena competitiva spagnola può infatti vantare un altissimo livello dei giocatori partecipanti, tra i migliori in Europa (assieme agli italiani).

I giocatori del Team Queso hanno già vinto titoli internazionali e partecipano ai più importanti eventi in tutto il mondo. Il Team Queso inoltre ha un grande seguito sui social media e, dopo aver dominato l’ambito dei giochi per dispositivi mobili, ha ottenuto risultati importanti anche nei principali giochi per PC, tra cui CS:GO, League of Legends e Fortnite.

La partnership con il Team Queso conferma così la continua attenzione di Lotto Sport Italia nel ricercare e credere nei nuovi trend. Una strategia che, ancora una volta, racconta l’identità in evoluzione del brand Lotto, proiettato al futuro, ma sempre fedele al suo DNA sportivo.

Lotto, tra l'altro, è stato anche lo sponsor dei Mkers, qualche tempo fa. Quindi il Team Queso non è la prima sortita del marchio in territorio esport.