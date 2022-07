Loud è un nuovo rhythm game dall'anima rock: arriva presto su Nintendo Switch

Se vi piacciono i giochi musicali allora sarete felici di sapere che tra pochissimi giorni arriva Loud, un nuovo rhythm game dall'anima spiccatamente rock.

Sviluppato e pubblicato da Hyperstrange, Loud è una nuova esperienza arcade che invita i giocatori ad imbracciare una chitarra e perdersi tra beat accattivanti e bellissimi effetti audiovisivi. La protagonista è Astrid, un'adolescente che come molte sue coetanee non è molto contenta di crescere. Per sfuggire alla noia, imbraccia la sua scopa e trasforma la sua cameretta in un palcoscenico per il suo concerto. Il vostro compito sarà quello di accompagnarla nella sua crescita musicale, che la porterà ad ottenere una vera chitarra elettrica e ad esibirsi in una metro, al pub e in altri luoghi, dove potrà farsi notare da un talent scout e firmare il suo primo contratto.

Complessivamente, Loud include quattordici livelli, quindici tracce musicali, tre livelli di difficoltà (più uno estremo) e un sistema di personalizzazione per la giovane rockettara. Il lancio è fissato per il 15 luglio su Nintendo Switch, ma sono in sviluppo anche le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (qui potete aggiungerlo alla lista dei desideri di Steam). Nell'attesa, godetevi il trailer dell'annuncio, un video di gameplay e gli screenshot allegati a questa notizia.